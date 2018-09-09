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GÜNCELLEME - Bodrum'da trafik kazası: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:17 | Son Güncelleme

Turgutreis-Bodrum karayolunda şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı - YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALILARIN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Turgutreis-Bodrum karayolu Gürece mevkisinde, İbrahim Belevi'nin kullandığı 48 TM 6693 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü Belevi ile minibüsteki yolculardan Hatice Çelik, Banu Çelik, Abdullah Oflaz, Erdem Kayaselçuk, Alın Toralp, Mine Brence, Okan Kılıçer, Perihan Sanlı, Belgin Daşdelen, Mahifer Daşdelen, Zeynep Arıcan, Mehmet Can İpgin, Güneş Göztepe, Büşra Göztepe ve Sabahattin Durdu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Belgin Daşdelen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Devrilen minibüs, vatandaşlarca kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinden inceleme yaptı.

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