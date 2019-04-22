HABER

GÜNCELLEME - Bolivya'da otobüs uçuruma yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 23:53 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsünün bir araçla çarpışmasının ardından uçuruma yuvarlanması sonucu 25 kişi öldü, 24 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

LA PAZ (AA) - Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu otobüsünün bir araçla çarpışmasının ardından uçuruma yuvarlanması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Rodel Cano, La Paz'ın 80 kilometre kuzeyinde Yolosa kasabası yakınlarında yolcu otobüsünün bir araçla çarpıştığını, daha sonra otobüsün 300 metrelik uçuruma yuvarlandığını bildirdi.

Kazada en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Cano, 24 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından, kazayla ilgili derin üzüntülerini dile getirdi.

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlamasıKKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması
İsrail güçleri bayram kutlamaları için El Halil’in ana caddesini Filistinlilere kapattıİsrail güçleri bayram kutlamaları için El Halil’in ana caddesini Filistinlilere kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya Kaza OTOBÜS

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasına yanıt

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması!

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.