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GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

Bolu merkezli 11 ildeki operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6 kişiden biri tutuklandı (ADLİ SÜREÇ EKLENDİ)

Bolu merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6 kişiden biri tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Ç.Ç, Z.Ş, Y.A, H.B, M,H.Y. ve Y.A. adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden, FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan Y.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Olay

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Adana, Bursa, İstanbul, Zonguldak, Gaziantep, Düzce, Sakarya, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı

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Bolu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı

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