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GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:20 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden ikisi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Bolu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanması" soruşturması çerçevesinde, Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Sakarya, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bolu'da ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında aleyhte beyanlar bulunan askeri okuldan ihraç 8 öğrenci, bir muvazzaf astsubay, ihraç iki astsubay ve bir komiser yardımcısı ile bir "mahrem imam"ın aralarında yer aldığı 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan şüphelilerden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görevinden ihraç edilen komiser yardımcısı A.K. ile eski askeri öğrenci Ö.S. ise tutuklandı.

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Bolu FETÖ/PDY operasyonu

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