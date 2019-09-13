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GÜNCELLEME - Bolu'da adliye lojmanlarından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:13 | Son Güncelleme

Gürcistan uyruklu 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Bolu'da, adliye lojmanlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Gürcistan uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Tabaklar ve Borazanlar mahallelerinde Bolu Adliyesi çalışanlarının oturduğu lojmanlardaki 3 daireden hırsızlık yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşkalleri belirlenen Gürcistan uyruklu 4 şüpheliyi Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.

Üzerilerinde, girdikleri evlerden çaldıkları yaklaşık 50 bin lira değerindeki eşyalar ile hırsızlık yapmak için kullanılan malzemeler ele geçirilen ve daha önceden de çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen M.I, I.L, K.B. ve L.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan şüphelilerin aralarında Çanakkale, Ankara ve Kırşehir'inde bulunduğu 15 farklı ilde ikametten hırsızlık olaylarına karıştığının tespit edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu hırsızlık

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