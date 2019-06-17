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GÜNCELLEME - Bolu'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:24 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ adına Irak'ta faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına Irak'ta faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, geçmiş dönemlerde Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Qasım Ahmed A'nın (27) Bolu'da olduğu tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu Demokrasi Meydanı'nda olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Irak uyruklu şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık sorgusundan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu DEAŞ terör örgütü operasyonu

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