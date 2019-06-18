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GÜNCELLEME - Bolu'da hurda yüklü tır dorsesi devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hurda yüklü tırın dorsesinin devrilmesi nedeniyle emniyet şeridinden sağlanan trafik akışı, 6,5 saat süren temizlik çalışmasının ardından normale döndü ULAŞIMIN NORMALE DÖNMESİ EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hurda yüklü tırın dorsesinin devrilmesi nedeniyle emniyet şeridinden sağlanan trafik akışı, 6,5 saat süren temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Güngör idaresindeki 06 BFH 062 plakalı hurda yüklü tır, Anadolu Otoyolu Köroğlu Park bölgesinde refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi devrildi, dorsede yüklü bulunan hurdalar ise otoyola saçıldı. Bu esnada tırın arkasında seyreden Sani Polat idaresindeki 35 AV 3869 plakalı cip de yola saçılan hurdalara çarptı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi ulaşıma kapatılarak trafik akışı yaklaşık 3 saat emniyet şeridinden sağlandı. Gece saatlerinde yapılan işaretleme ve temizleme çalışmalarının ardından emniyet şeridi ile en sağ şeritten sağlanan ulaşımın normale dönmesi için sabahın erken saatlerinde çalışma başlatıldı.

Yolu temizleme çalışması kapsamında olay yerine Ankara'dan getirilen özel hurda toplama aracı ile yola saçılan hurda parçaları toplanırken, Bolu'dan getirilen bir vinç ise devrilen tırın dorsesini kaldırdı.

Yaklaşık 6,5 saat süren temizlik çalışmasının ardından trafik akışı, otoyolun İstanbul istikametine 3 şeritten sağlanmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

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