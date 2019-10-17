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GÜNCELLEME - Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 23:28 | Son Güncelleme

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Bolu-Mudurnu kara yolunda seyreden S.İ. idaresindeki 37 AL 808 odun yüklü kamyon, Gövem köyü mevkisinde, karşı istikametten gelen İsmail Göktaş yönetimindeki 14 DF 792 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde sürücü Göktaş ile otomobildeki Türkan Göktaş (51) ve Metin Özçelik'in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü S.İ. gözaltına alındı.

Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü<br />

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Anahtar Kelimeler:
Bolu trafik kazası

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