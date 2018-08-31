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GÜNCELLEME - Bolu'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

Göynük ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI İLE DETAYLAR EKLENDİ

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Göynük, Mudurnu ve çevre ilçelerin orman işletme şeflikleri ekipleriyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangın, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrıscık, Yeniçağa ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nallıhan, Çayırhan ve Beypazarı ile Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Geyve ve Taraklı işletme şefliklerine bağlı arazözler ile yakın ilçelerin itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına, Bolu İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle Orman Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul'dan gelen yangın söndürme helikopteri de müdahale etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çamlıca köyünün üst mevkisinde ziraat arazisinde çıkan yangına kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.

Tarım arazisinde başlayan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını dile getiren Keskin, "Rüzgarın da etkisiyle ormana doğru yayılan yangına ekiplerimiz müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak İstanbul’dan gelen helikopterinde desteği ile söndürüldü." dedi.

Keskin, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Yangın 2 hektarlık bir alanda örtü ve tepe yangını şeklinde etkili oldu. Ekiplerimiz gece boyunca bölgede soğutma ve kontrol çalışmalarına devam edecek. Yangın söndürme çalışmasına, köylüler, orman işçileri ve jandarma ekiplerinin de arasında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı." ifadesini kullandı.

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Bolu Göynük orman yangını

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