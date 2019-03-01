GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla dolandırıcılık iddiası

Bolu'da 80 yaşındaki kadını, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırmak isterken yakalandığı belirtilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi'nde yaşayan yaşlı komşusunun sürekli telefonla konuştuğunu gören kişi durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bilgi verdi.

Yapılan ihbar doğrultusunda 80 yaşındaki H.İ'yi takibe alan polis ekipleri, yaşlı kadın ile irtibata geçerek durumu anlattı.

Kendisine telefonla verilen tüm talimatlara uymasını isteyen ekipler, H.İ'yi kendisine söylenen şekilde bankada bulunan 200 bin lirasını çekerken ve bu parayı evin yakınındaki yere götürürken takip etti.

Yaşlı kadının parayı kendisini bekleyen kişiye verdiği esnada operasyonu başlatan polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö. savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, aradığı yaşlı kadına kendisini polis olarak tanıttığı ve banka hesaplarında bulunan 200 bin lirasına PKK ve FETÖ'nün el koyduğunu, bu durumdan kurtulmak için bankada bulunan parayı çekerek kendisine teslim edilmesini söylediği öğrenildi.

