HABER

GÜNCELLEME - Bolu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 21:08 | Son Güncelleme

15 kilo 700 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Sezar" eşliğinde yapılan aramada, aracın bagajında bulunan stepneye gizlenmiş 15 kilo 700 gram eroin bulundu.

Operasyonda, araç sürücüsü M.P ile yanında bulunan B.P ve S.P gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.P. ve S.P. ise serbest bırakıldı.

Bolu'da uyuşturucu operasyonu<br />

Bolu'da uyuşturucu operasyonu<br />

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
ŞIRNAK'TA 1'İ YARALI, 2 TERÖRİST YAKALANDIŞIRNAK'TA 1'İ YARALI, 2 TERÖRİST YAKALANDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taziyeleri kabul ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taziyeleri kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu eroin uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.