GÜNCELLEME - Bolu'da uyuşturucu operasyonu

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Sezar" eşliğinde yapılan aramada, aracın bagajında bulunan stepneye gizlenmiş 15 kilo 700 gram eroin bulundu.

Operasyonda, araç sürücüsü M.P ile yanında bulunan B.P ve S.P gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.P. ve S.P. ise serbest bırakıldı.



