GÜNCELLEME - Bolu'daki orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Elmacılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu, Mudurnu, Göynük, Taşkesti ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yangın, 4 teknik elaman, 6 memur, 16 mükellef, 28 söndürme işçisi, 11 arozöz, ilk müdahale aracı, su tankeri, treyler ve dozerin katıldığı çalışma ile söndürüldü.
Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma işlemleri sürüyor.
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