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GÜNCELLEME - Bolu'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:55 | Son Güncelleme

Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Elmacılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu, Mudurnu, Göynük, Taşkesti ve Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangın, 4 teknik elaman, 6 memur, 16 mükellef, 28 söndürme işçisi, 11 arozöz, ilk müdahale aracı, su tankeri, treyler ve dozerin katıldığı çalışma ile söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Göynük yangın

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