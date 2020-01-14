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  4. GÜNCELLEME - Boris Johnson'dan İran'la nükleer anlaşmayı değiştirme çağrısı:

GÜNCELLEME - Boris Johnson'dan İran'la nükleer anlaşmayı değiştirme çağrısı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

"Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım" DETAYLAR EKLENDİ

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'la nükleer anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın isteklerini karşılayacak bir anlaşmayla değiştirme çağrısı yaptı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Johnson, İran'la nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünde "kusurlu olduğunu" belirten Johnson, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım." dedi.

"Baskı altına gireceğiz. Herkes 'Bu nükleer anlaşmadan kurtulun' diyecek. Trump da bunu istiyor, bu anlaşmadan kurtulmayı." ifadelerini kullanan Johnson, "Amerikalı dostlarımıza mesajım şu: İranlıların nükleer silah elde etmesinin önüne bir şekilde geçmemiz lazım, anlaşma da bunu yapıyor, ama eğer bu anlaşmadan kurtulacaksak, o zaman yerine koyacak bir şeye ihtiyacımız olacak.” diye konuştu.

Ancak röportajın ardından BBC'ye açıklama yapan Başbakanlık kaynakları, İngiltere'nin anlaşma konusundaki tutumunun değişmediğini ve Johnson'ın sözlerinin bu tutumla çelişmediğini bildirdi.

İngiltere "E3" grubu olarak Almanya ve Fransa'yla hareket etmiş ve İran'la nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamıştı.

İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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ABD BBC Boris Johnson Donald Trump İRAN JCPOA nükleer anlaşma

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