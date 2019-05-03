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GÜNCELLEME - Boşandığı eşini yaralayıp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Adana'da bir kişi, boşandığı karısını sokakta tabancayla bacaklarından vurduktan sonra başına ateş etti - Hastaneye kaldırılan yaralılardan eski koca hayatını kaybetti ESKİ KOCANIN ÖLMESİ EKLENDİ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, boşandığı karısını sokakta silahla yaralayıp intihar etti.

PTT Evleri Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Ümmühan Işık'ın, yaklaşık bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi Arif Koncuk, sokakta önüne çıktı.

Arif Koncuk, Işık'ı tabancayla bacaklarından vurduktan sonra başına ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Arif Koncuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümmühan Işık'ın arkadaşı Cemile Çiftçi, Arif Koncuk'un, boşandığı eşini sürekli rahatsız ettiğini, tartışmalarına müdahale etmek istediklerinde ise kendilerine tepki gösterdiğini söyledi.

Bu arada Işık'ın, boşandığı eşinin kendisine zarar vermesinden korktuğu için zaman zaman 20'li yaşlardaki oğluyla dışarı çıktığı öğrenildi.

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