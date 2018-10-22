HABER

GÜNCELLEME - Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Zanlı koca, polis ekiplerince gözaltına alındı YARALININ HAYATINI KAYBETTİĞİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir besici, boşanma aşamasında olduğu karısını tabancayla öldürdü.

Merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde, hakkında uzaklaştırma kararı verilen Murat C. (39) ile boşanma aşamasındaki eşi Turna Gül C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat C, tabancayla eşine ateş etti.

Yaralanan Turna Gül C, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Turna Gül C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Murat C, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte Argıncık Mahallesi'nde yakalandı.

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilirÇok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir
İşkence edilen yavru kediye belediye sahip çıktıİşkence edilen yavru kediye belediye sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Argıncık besici Kayseri silah

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.