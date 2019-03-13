GÜNCELLEME - Brezilya'da okula silahlı saldırı

SUZANO (AA) - Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, yaptığı açıklamada, silahlı iki kişinin Professor Raul Brasil isimli okula gelerek etrafa ateş açtığını, saldırıda 6 öğrenci ve 2 okul yetkilisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vali Doria, olayın ardından 3 günlük yas ilan edildiğini ifade etti.

Silahlı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını belirten polis yetkilileri de 2 saldırganın daha sonra okulda intihar ettiğini kaydetti.

