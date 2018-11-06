GÜNCELLEME - Burdur'da jandarma ile şüpheliler arasında silahlı çatışma

Burdur'un Bucak ilçesinde çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Bir grup şüphelinin, ilçeye bağlı Kızılkaya beldesindeki çimento fabrikasına hırsızlık amacıyla girdiği iddia edildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ile şüpheliler arasında silahlı çatışma yaşandı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan bir zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.

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- Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, jandarma ekipleri ile hırsızlık şüphelileri arasında çıkan silahlı çatışmada bir şüphelinin vurularak ölü ele geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, olayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bucak ilçesi Kızılkaya beldesinde bulunan AS Çimento fabrikası ve çevresinde haberleşme ile enerji bakım kablosu hırsızlığı olayının haber alınması üzerine Bucak Jandarma Komutanlığı personeli olay yerine intikal etti. Yaklaşık 10-12 kişilik şüpheli grubun jandarma personeline ateş ederek dağlık alana doğru kaçtıkları, jandarma personelinin de ateşle karşılık vermesi neticesi fabrikaya yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanda şüphelilerden 1995 doğumlu M.T'nin ölü olarak ele geçirildiği tespit edilmiştir. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ve meydana gelen ölüm olayına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

