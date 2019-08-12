GÜNCELLEME- Burgazada'da orman yangını

İSTANBUL (AA) - Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, Adalar itfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına destek için ayrıca Maltepe'den de itfaiye ekipleri gemiyle adaya hareket etti.

Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan yangının rüzgar nedeniyle yayıldığı öğrenildi.

