GÜNCELLEME - Bursa-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası

Bursa-Ankara karayolunda, aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mezit 7 mevkisinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve bir minibüs ile çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Ekipler, ölen kişinin sıkıştığı araçtan çıkarılması için çalışırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara-Bursa karayolunun, Bursa'ya gidiş yönü trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan araçların iş makineleriyle kaldırılmasına çalışılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
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