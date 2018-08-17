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GÜNCELLEME - Bursa-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 21:07 | Son Güncelleme

Aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİ

Bursa-Ankara karayolunda, aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mezit 7 mevkisinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve bir minibüs ile çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ekipler, ölen kişinin sıkıştığı araçtan çıkarılması için çalışırken, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara-Bursa karayolunun, Bursa'ya gidiş yönü trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların iş makineleriyle kaldırılmasına çalışılıyor.

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Bursa trafik kazası

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