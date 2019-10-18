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GÜNCELLEME - Bursa merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 20:53 | Son Güncelleme

"Ortadaki adam saldırısı" yöntemiyle ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırarak hesaplarına para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ GÜNCELLENDİ

Bursa merkezli 4 ildeki operasyonda "ortadaki adam saldırısı" yöntemiyle ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırarak, hesaplarına para aktardıkları iddiasıyla yakalanan 23 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da olduğu 23 şüpheliden 10'u, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Daha sonra işlemleri tamamlanan 13 şüpheli de sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 5'i ise savcılıktan serbest bırakıldı. Böylece operasyonda tutuklananların sayısı 18'e çıktı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ortadaki adam saldırısı" yöntemiyle Türkiye ile Almanya, ABD ve İngiltere gibi birçok ülkedeki firmaların kurumsal e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etmişti.

Zanlıların, bu adresler üzerinden şirketlerin alacaklı olduğu firmalarla irtibata geçtikleri, yazışmaları sonucu bu alacakları kurdukları kargo ve dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına aktarmalarını istedikleri anlaşılmış, şüphelilere ait hesaplarda 20 milyon dolarlık hareketlilik olduğu belirlenmişti.

Bursa, İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dolandırıcılık

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