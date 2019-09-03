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GÜNCELLEME - Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Bursa merkezli operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı - Operasyonlarda 1 kilo 160 gram preslenmiş reçine esrar, 200 gram kubar esrar, 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul'daki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı şafak vakti yapılan operasyonlarda, adreslerde bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Harekat polislerinin de yer aldığı, narkotik eğitimli köpeklerin kullanıldığı operasyonlarda 1 kilo 160 gram preslenmiş reçine esrar, 200 gram kubar esrar, 34 gram sentetik uyuşturucu, 6 ecstasy tablet, ruhsatsız iki tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 7'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 16 şüphelinin ise emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

GÜNCELLEME - Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

- Bursa merkezli operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı - Operasyonlarda 1 kilo 160 gram preslenmiş reçine esrar, 200 gram kubar esrar, 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
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Bursa istanbul uyuşturucu operasyonu

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