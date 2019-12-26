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  4. GÜNCELLEME - Bursa'da ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

GÜNCELLEME - Bursa'da ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği: - "Okul bahçesinde nereden geldiği ve sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü çocukların fenalaştığı anlaşılmıştır" - "Şu ana kadar 78 çocuğun tedavisinin yapılmış olup hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen yerde yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" BURSA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir okulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen bazı öğrenciler, hastanelerde tedavi altına alındı.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulunun bahçesinde kokuyu hisseden bazı öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.

Çocukların rahatsızlanması üzerine okula polis, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Şehir Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bir süre bahçede bekleyen diğer öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.

- 78 çocuğun tedavisi yapıldı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.50 sıralarında Meral-Muammer Ağım Ortaokuludan 6 öğrencinin öksürük ve bulantı şikayetiyle Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerinin okula intikal ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okul bahçesinde nereden geldiği ve sebebi belli olmayan bir nedenle çocukların fenalaştığı anlaşılmıştır. Şu ana kadar ilimizde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 17, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine 32, Bursa Şehir Hastanesine 19, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine 8, Medicabil Hastanesine 2 öğrencimiz ambulanslarla sevk edilmiş ve şu ana kadar 78 çocuğun tedavisinin yapılmış olup hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen yerde yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konunun her yönüyle aydınlatılması için araştırmalar devam etmektedir."

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