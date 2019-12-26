GÜNCELLEME - Bursa'da ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

"Okul bahçesinde nereden geldiği ve sebebi belli olmayan bir nedenle çocukların fenalaştığı anlaşılmıştır. Şu ana kadar ilimizde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 17, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine 32, Bursa Şehir Hastanesine 19, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine 8, Medicabil Hastanesine 2 öğrencimiz ambulanslarla sevk edilmiş ve şu ana kadar 78 çocuğun tedavisinin yapılmış olup hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen yerde yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konunun her yönüyle aydınlatılması için araştırmalar devam etmektedir."

