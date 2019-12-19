GÜNCELLEME - Bursa'da araziye dökülen kimyasal atık imha edilecek

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Boyalıca katı atık depolama rehabilitasyon alanı yanındaki mülkiyeti hazineye ait olan alana yaklaşık 10 kamyon çamur niteliğinde ve koku yayan atığın bırakıldığının tespit edildiği bildirildi.

Alanda inceleme yapan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Timi, asit ve kimyasal bileşenler tespit etti. Bu atıkların, temas yoluyla solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği de belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, söz konusu alanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

Bursa'nın İznik ilçesinde kırsal alana dökülen ve kimyasal atık olduğu belirlenen maddelerin bölgeden alınarak imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timleri, İznik Belediye Başkanlığı ekipleri ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Gerekli teknik incelemeler yapılmıştır. Atığı bırakan araç ve şahıs bilgilerine ulaşılamamış olup İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi tarafından kamera kayıtları incelemeye alınarak olayın faillerinin tespiti çalışması başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, atıktan alınan numunenin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine gönderildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Atığın bertarafı için de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca çalışmalara başlanmıştır. Atığın bulunduğu alanla ilgili levhalama ve çevre koruma tedbirleri alınmış olup, numune sonuçlarına göre ve failler tespit edilince gerekli idari para cezası uygulanacak, Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır."

