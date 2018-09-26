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GÜNCELLEME - Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

Binada çıkan yangın kontrol altına alındı - Vali İzzettin Küçük: - "Yanındaki iki binayı tedbiren boşalttık. İnceleyeceğiz oturmaya uygunsa bina sakinleri evlerine dönecek. Can güvenliğini tehdit edici boyuttaysa ona göre hareket edeceğiz." VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'da iki katlı bir binada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde yaşlı bir kadının yaşadığı iki katlı binada, doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle binada yangın çıkarken çevredeki bazı iş yerleri ve araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktığını belirterek, "Çıkan yangın kontrol altına alındı. Bazı araçlarda ve binalarda hasar var. Yanındaki iki binayı tedbiren boşalttık. İnceleyeceğiz oturmaya uygunsa, bina sakinleri evlerine dönecek. Can güvenliğini tehdit edici boyuttaysa ona göre hareket edeceğiz. Yaralıların sağlık durumları iyi. Bölgede her şey kontrol altında herhangi bir risk kalmadı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa patlama

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