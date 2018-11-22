HABER

GÜNCELLEME - Bursa'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesinde, aracında silahla vurulmuş halde bulunan kadın kuaförün katil zanlısı olarak ağabeyi gözaltına alındı - Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadın kuaför otomobilde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede kuaförlük yaptığı öğrenilen Günay Torun (55), Balıkpazarı bölgesinde 34 PG 4315 plakalı otomobilinde ölü bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Torun'un silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Torun'un cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi.

Günay Torun'u öldüren kişinin ağabeyi Halil K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Halil K, Karacabey ilçesinde yakalandı.

Zanlının, cinayet anında kullandığı 16 J 7619 plakalı otomobilde yapılan aramada, bir silah ele geçirildi.

Öte yandan cinayet anının yansıdığı kamera kayıtlarında, Halil K'nin beyaz bir otomobille Günay Torun'un aracının arkasına yanaştığı, aracından indikten sonra kardeşine silahla ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Erzurum Günleri'ne davul-zurna ve kadayıf dolmalı tanıtımErzurum Günleri'ne davul-zurna ve kadayıf dolmalı tanıtım
Anneleri cezaevinde olan çocuklar, ilk kez lunaparkta eğlendiAnneleri cezaevinde olan çocuklar, ilk kez lunaparkta eğlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet Gemlik güvenlik kamerası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.