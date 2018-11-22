GÜNCELLEME - Bursa'da cinayet

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadın kuaför otomobilde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede kuaförlük yaptığı öğrenilen Günay Torun (55), Balıkpazarı bölgesinde 34 PG 4315 plakalı otomobilinde ölü bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Torun'un silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Torun'un cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi.

Günay Torun'u öldüren kişinin ağabeyi Halil K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Halil K, Karacabey ilçesinde yakalandı.

Zanlının, cinayet anında kullandığı 16 J 7619 plakalı otomobilde yapılan aramada, bir silah ele geçirildi.

Öte yandan cinayet anının yansıdığı kamera kayıtlarında, Halil K'nin beyaz bir otomobille Günay Torun'un aracının arkasına yanaştığı, aracından indikten sonra kardeşine silahla ateş ettiği ve olay yerinden kaçtığı görülüyor.

