HABER

GÜNCELLEME - Bursa'da "gelin arabası"yla soygun girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 18:50 | Son Güncelleme

Merkez Yıldırım ilçesinde, "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı yakalandı - Silahın ateş alması sonucu kuyumcuda çalışan bir kişi yaralandı - Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya "gelin arabası" olarak süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen M.Ö, uzun namlulu silahını çıkararak soygun girişiminde bulundu.

Bunun üzerine kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö'ye müdahale etti.

Seçkin ile soyguncu arasında yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu, ayağından yaralandı.

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen M.Ö, gözaltına alındı.

Uzun namlulu silahın yanı sıra zanlının üzerinde çok sayıda fişek ele geçirildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan Topçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle kuyumcunun önündeki birkaç araçta maddi hasar oluştu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
\

- "Kalaşnikof silah ve kar maskesi"

Kuyumcu Gürsel Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, soyguncunun "gelin arabası" olarak süslenmiş bir otomobille geldiğini belirtti.

Soyguncunun kalaşnikof silahı ve elinde kar maskesiyle dükkana girdiğini aktaran Durmuş, şöyle konuştu:

"Dışarıda duran arkadaşlarımızı içeri sokmak istemiş. Onlar da silahı görünce üzerine çullanmışlar. Silah ile sağa sola ateş etmiş. Ondan sonra dışarıdan da yardım etmişler ve adam yakalanmış. Bir arkadaşımızın ayak parmağında kurşun sekmesinden ötürü yaralanma var. Onun dışında önemli bir şey yok. İçeridekiler de kepengi kapatmış."

PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Kumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktıKumruya şemsiyeli koruma yapan hayvansever ortaya çıktı
Dernek Başkan: Parayla askerlik yapanlar, 'bedel' kelimesini hak etmiyorDernek Başkan: Parayla askerlik yapanlar, 'bedel' kelimesini hak etmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık soygun

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Manisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

Manisa'da feci kaza! Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

İstanbul'da şüpheli valiz etrafında insan seli! Görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar

İstanbul'da şüpheli valiz etrafında insan seli! Görüntü almak için birbirleriyle yarıştılar

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.