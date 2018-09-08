Soyguncunun kalaşnikof silahı ve elinde kar maskesiyle dükkana girdiğini aktaran Durmuş, şöyle konuştu:

"Dışarıda duran arkadaşlarımızı içeri sokmak istemiş. Onlar da silahı görünce üzerine çullanmışlar. Silah ile sağa sola ateş etmiş. Ondan sonra dışarıdan da yardım etmişler ve adam yakalanmış. Bir arkadaşımızın ayak parmağında kurşun sekmesinden ötürü yaralanma var. Onun dışında önemli bir şey yok. İçeridekiler de kepengi kapatmış."

