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GÜNCELLEME - Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

Doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan ve hastanelere kaldırılan 18 ortaokul öğrencisi taburcu edildi ÖĞRENCİLERİN TABURCU EDİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Bursa'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan ve hastanelere kaldırılan 18 ortaokul öğrencisi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'ndeki Bilge Malcıoğlu Ortaokulunda 7. sınıf öğrencileri, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için sınıfta pasta kesti.

Pastayı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu okul yöneticilerine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan 18 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı.

Öğrenciler, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

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Anahtar Kelimeler:
Bursa gıda zehirlenmesi öğrenci

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