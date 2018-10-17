GÜNCELLEME - Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Kayapa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kayapa Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın için çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Müdahale yetersiz kalınca takviye ekipler istendi.

Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen yangın sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

