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GÜNCELLEME - Bursa'da Kayhan Çarşısı bölgesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Tarihi Kayhan Çarşısı bölgesindeki 2 katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan tarihi Kayhan Çarşısı bölgesindeki 2 katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Kayhan Mahallesi'nde tarihi Kayhan Çarşısı bölgesinin, Gökdere tarafında yer alan metruk 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Tamamen yanan binada soğutma çalışmaları yapılıyor.

GÜNCELLEME - Bursa'da Kayhan Çarşısı bölgesinde yangın

- Tarihi Kayhan Çarşısı bölgesindeki 2 katlı ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
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Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
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Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
4 / 11

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
5 / 11

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
6 / 11

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
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Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
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Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
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Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
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Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
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Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın
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Bursa Kayhan Çarşısı yangın

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