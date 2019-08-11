HABER

GÜNCELLEME - Bursa'da makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 19:40 | Son Güncelleme

İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hisardere Mahallesi Doruk mevkisindeki makilik alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin 11 arazözle yürüttüğü söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar civarında makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğizÇavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz
Terliğini almak için girdiği ırmakta kaybolduTerliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik yangın

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusu açıklaması

Bakan'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.