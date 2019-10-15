HABER

GÜNCELLEME - Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Orhaneli ilçesinde yoğun sisin etkili olduğu yolda meydana gelen kazada minibüsteki kişilerden ikisi yaşamını yitirdi, bir yaralı hastaneye kaldırıldı YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sunucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazarda ceviz satmaya gitmek için yola çıkan Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı tırla çarpıştı.

Minibüste bulunan Ahmet Bake (64) kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Bağcı ile aynı araçtaki Hayriye Altın (64) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Yaşar Bağcı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Hayriye Altın'ın ise tedavisi devam ediyor.

Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle asla yenilgiye uğratamazsınız Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle asla yenilgiye uğratamazsınız 
Kızılay Başkanı Kınık: 50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptıkKızılay Başkanı Kınık: 50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza trafik

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

TEM Şube Müdürü aracında ölü bulundu

Son dakika! MSB: Münbiç bölgesinden yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.