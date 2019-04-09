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GÜNCELLEME - Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesi de ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:56 | Son Güncelleme

Yıldırım ilçesinde dün gece bir evde elleri ve ayakları iple bağlanmış halde cesedi bulunan Suriyeli kadının annesinin de aynı şekilde öldürüldüğü belirlendi - Eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen zanlı, Adana'da yakalandı ZANLININ GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu bir kadının elleri ve ayakları iple bağlanmış ve ölü bulunduğu evden annesinin de cesedi çıktı.

Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde yaptığı incelemede elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu.

Cesedin dün gece aynı şekilde ölü bulunan Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede Sabah Meşail'in kafa kısmında darp sonucu yaralanma olduğu ve ağız kısmının bantlanması sonucu boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

Olay sonrası kayıplara karışan ve eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan A.H, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu Adana il merkezinde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün gece, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katının açık olan penceresinden bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesi sonrası yapılan incelemede, yatak odasında elleri ve ayakları iple bağlanmış halde yatan Suriye uyruklu Hayat Meşail'in (30) boğulduğu belirlenmişti.

GÜNCELLEME - Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesi de ölü bulundu

- Yıldırım ilçesinde dün gece bir evde elleri ve ayakları iple bağlanmış halde cesedi bulunan Suriyeli kadının annesinin de aynı şekilde öldürüldüğü belirlendi - Eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen zanlı, Adana'da yakalandı ZANLININ GÖZALTINA

Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesi de ölü bulundu

Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesi de ölü bulundu

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet
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