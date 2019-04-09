GÜNCELLEME - Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesinin de cesedi bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu bir kadının elleri ve ayakları iple bağlanmış ve ölü bulunduğu evden annesinin de cesedi çıktı.

Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde yaptığı incelemede elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu.

Cesedin dün gece aynı şekilde ölü bulunan Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede Sabah Meşail'in kafa kısmında darp sonucu yaralanma olduğu ve ağız kısmının bantlanması sonucu boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

Kayıplara karışan ve eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan A.H, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 12 bin 400 lira para ile alyans çıktı.

Zanlı Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada zanlı A.H'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

- Olay

Dün gece, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katının açık olan penceresinden bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesinin ardından yapılan incelemede, yatak odasında elleri ve ayakları iple bağlanmış halde yatan Suriye uyruklu Hayat Meşail'in (30) boğulduğu belirlenmişti.