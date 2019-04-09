HABER

GÜNCELLEME - Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesinin de cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 22:53 | Son Güncelleme

Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu bir kadının elleri ve ayakları iple bağlanmış ve ölü bulunduğu evden annesinin de cesedi çıktı - Eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen zanlı, yurt dışına kaçarken yakalandı - Zanlının üzerinden 12 bin 400 lira para ile alyans çıktı DETAYLAR VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu bir kadının elleri ve ayakları iple bağlanmış ve ölü bulunduğu evden annesinin de cesedi çıktı.

Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde yaptığı incelemede elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın cesedi daha buldu.

Cesedin dün gece aynı şekilde ölü bulunan Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede Sabah Meşail'in kafa kısmında darp sonucu yaralanma olduğu ve ağız kısmının bantlanması sonucu boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

Kayıplara karışan ve eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan A.H, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 12 bin 400 lira para ile alyans çıktı.

Zanlı Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada zanlı A.H'nin yurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

- Olay

Dün gece, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katının açık olan penceresinden bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesinin ardından yapılan incelemede, yatak odasında elleri ve ayakları iple bağlanmış halde yatan Suriye uyruklu Hayat Meşail'in (30) boğulduğu belirlenmişti.

GÜNCELLEME - Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesinin de cesedi bulundu

- Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu bir kadının elleri ve ayakları iple bağlanmış ve ölü bulunduğu evden annesinin de cesedi çıktı - Eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddia edilen zanlı, yurt dışına kaçarken yakalandı - Zanlının üzerinden 12 bin 400 lira p

Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesi de ölü bulundu

Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesi de ölü bulundu

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet

Bursa'da cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Bursa cinayet

En Çok Okunan Haberler

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Olay! "Kabadayılık yaptı, tokat attım"

Olay! "Kabadayılık yaptı, tokat attım"

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.