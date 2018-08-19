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GÜNCELLEME - Bursa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

Hasanağa Mahallesi yakınlarında 5 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı - YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hasanağa Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Büyük çoğunluğu makilik olmak üzere, tarım ve orman arazisinin de bulunduğu 5 hektar alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Bursa yangın

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