GÜNCELLEME - Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Hasanağa Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Büyük çoğunluğu makilik olmak üzere, tarım ve orman arazisinin de bulunduğu 5 hektar alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

