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GÜNCELLEME - Bursa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

Orhaneli ilçesinde 3 helikopter, bir uçak ve 12 arazözle müdahale edilen yangın söndürüldü - Soğutma çalışmaları devam eden yangında, 4 hektarlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.

Kırsal Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter, bir uçak ve 12 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle dere yatağında ilerlemesi durdurulan ve söndürülen yangının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 4 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını yangın

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