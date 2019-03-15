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GÜNCELLEME - Bursa'da otobüs devrildi: 31 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Bursa-Keles kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan 31 kişi tedavi altına alındı YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da belediyeye ait otobüsün devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı.

C.E. idaresindeki 16 BLD 17 plakalı otobüs, Bursa-Keles kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 31 kişi, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bursa'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün Nilüfer Belediyesine ait olduğu ve kazanın, araçtaki kişilerin Keles ilçesindeki bir cenaze törenine giderken meydana geldiği öğrenildi.

GÜNCELLEME - Bursa'da otobüs devrildi: 31 yaralı

- Bursa-Keles kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan 31 kişi tedavi altına alındı YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi

Bursa'da otobüs devrildi
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Anahtar Kelimeler:
AFAD itfaiye OTOBÜS trafik kazası yaralı

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