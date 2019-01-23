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GÜNCELLEME - Bursa'da sanık yakınları iki polis memurunu darbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 21:46 | Son Güncelleme

Adliyede bir davanın tarafları arasında çıkan kavganın ardından iki polis memurunu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'da, adliyede bir davanın tarafları arasında çıkan kavganın ardından iki polis memurunu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dün bir cinayet davasının görüldüğü sırada adliye koridorlarında sanıklar ve maktul Sevda Doğan'ın yakınları arasında kavga çıktı.

Kavgaya müdahale eden polisler, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Daha sonra olaya karışanlardan biri kadın 3'ünün ifadeleri alındı.

Olaya müdahale eden görevlilerden Adliye Koruma Büro Amirliğinden bir başpolis ile polis memuru, kavganın ardından polis merkezine ifade vermeye gitti. Sanık yakınları, ifade işleminin ardından dışarı çıkan polisleri darbetti.

Emniyet güçleri, darp şüphelisi 3'ü kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 kadın serbest bırakıldı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Tolga Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.Ş. ile H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, darbedilen iki polis, Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Adliye koridorlarındaki kavga

Yavuzselim Mahallesi'nde 22 Haziran 2018'de, 16 KRJ 73 plakalı otomobille dolaşan Fırat Erdal ve arkadaşlarıyla bazı kişiler arasında kavga çıkmıştı. Silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sevda Doğan ve Z.Ş. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Doğan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olayın taraflarından 5 zanlı tutuklanmış, 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Daha sonra tutuklu sanıklardan ikisi mahkemece tahliye edilmişti.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dünkü duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat Erdal, Metin Bağcı ve Yusuf Gültekin ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katılmıştı. Duruşma devam ederken koridorlarda tarafların yakınları arasında gerginlik yaşanmış, çıkan arbedede polis ekiplerine de saldıran taraflar biber gazı sıkılarak dağıtılmıştı.

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adliye Bursa kavga

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