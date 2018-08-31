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GÜNCELLEME - Bursa'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin, 12 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin, 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir-Bilecik karayolunun 5. kilometresindeki bir tarlada, yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi darbedildi.

Darbedilen kişi, yakınları tarafından otomobille Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada hastane önünde toplanan tarafların yakınları arasında yeniden kavga başladı. Buradaki taşlı sopalı kavgada da 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından 12 kişi, gözaltına alındı.

- "Güvenlik güçlerimiz tedbirlerini aldı"

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kavganın ilçeye yakın bir bölgede çıktığını ve hastaneye taşındığını belirtti.

Hastane önündeki kavgada 2 kişinin yaralandığını ve kafa travması geçirdiğini aktaran Seyitoğlu, "Bir yaralı Bursa'ya sevk edildi. Hastane önünde olası bir gerginliğe karşı güvenlik güçlerimiz tedbirlerini aldı." diye konuştu.

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Bursa kavga

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