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GÜNCELLEME - Bursa'da "uyuşturucu örgütü" çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:38 | Son Güncelleme

Farklı miktarlarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'da farklı tarihlerde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 23 kişilik suç örgütü çökertildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan bazı kişilere yönelik ikinci operasyonu düzenledi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, 13 kişi daha gözaltına alınarak suç örgütü çökertildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 4 kilo 129 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu paketlemeye yarayan vakum makinesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 8 bin 665 lira ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirilen ilk operasyonda suç örgütünün üyesi oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa suç örgütü uyuşturucu

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