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GÜNCELLEME - Bursa'da yerel gazete sahibi, amcasının oğlunu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Yerel gazete ve internet sitesi sahibi olan şüpheli, sokakta tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürdükten sonra gözaltına alındı - Katil zanlısının, kendisiyle ilgili dedikodu yaptığı gerekçesiyle kuzeni ile bir süredir görüşmediği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi ZANLININ YAKALANMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da bir yerel gazete ve internet sitesinin sahibi, tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Kentte yayın yapan bir yerel gazete ile internet sitesinin sahibi olan T.Ç, yaklaşık 5 yıldır görüşmedikleri öğrenilen amcasının oğlu Gökhan Ç. ile telefonda tartıştı.

İkili tartışmanın büyümesi üzerine buluşmak için merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Güçlü Sokağı'na geldi. Burada T.Ç, yanındaki tabancayla Gökhan Ç'ye ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gökhan Ç, çevredekiler tarafından bir otomobille Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan T.Ç. ise bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Katil zanlısının, Gökhan Ç. ile kendisiyle ilgili dedikodu yaptığı gerekçesiyle bir süredir görüşmediği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet

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