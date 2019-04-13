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GÜNCELLEME - Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Selçukgazi Tüneli yakınındaki kazada otobüs sürücüsü ve muavin yaşamını yitirdi, 20'den fazla yolcu yaralandı YARALILARDAN İKİSİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da otoyolda bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

İstanbul-Küçükkuyu seferini yapan Kubilay Kaya (51) yönetimindeki 10 VV 919 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Selçukgazi Tüneli yakınında, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HZ 3654 plakalı demir profil yüklü tıra arkasından çarptı.

Tırın arkasındaki şasi direkleri, çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmına saplandı.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kubilay Kaya ve muavin Doğukan Kocaoğlu (22) ile araçtaki 20'den fazla yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Kaya, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, muavin Kocaoğlu ise Çekirge Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

GÜNCELLEME - Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

- İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Selçukgazi Tüneli yakınındaki kazada otobüs sürücüsü ve muavin yaşamını yitirdi, 20'den fazla yolcu yaralandı YARALILARDAN İKİSİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı
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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS TIR trafik kazası yolcu otobüsü

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