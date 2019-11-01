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GÜNCELLEME - Bursa'da yüzme havuzunda gazdan zehirlenme

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

Atıcılar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda havalandırma borusuna ve havaya karışan kimyasal gazdan etkilenen çoğu çocuk 36 kişi hastanelere kaldırıldı - Bursa Valiliği: - "Kimyasal gazdan dolayı 28 çocuk, 8 yetişkin olmak üzere toplam 36 kişi hastanelere sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Genel durumları 'iyi' ve 'orta' olarak değerlendirilmektedir" BURSA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kapalı yüzme havuzunda kimyasal gazdan etkilenen çoğu çocuk 36 kişi hastanelere kaldırıldı.

Atıcılar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda çocukların rahatsızlanması üzerine yetkililer, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans, rahatsızlanan çocukları ve havuz personelini çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kimyasal gaz kokusu nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, ölçüm yaptı.

İlk incelemede havuz suyu için kullanılan kimyasal sıvıların bulunduğu kaptan sızıntı meydana geldiği belirlendi.

- "Adli ve idari soruşturma başlatıldı"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine gelen ilk bilgide pH-klor kimyasallarının bulunduğu kabın kapağının açık kalması nedeniyle etrafa yayılan gazdan etkilenenler olduğunu söyledi.

Yüzme havuzundaki suya herhangi bir kimyasal madde karışmasının söz konusu olmadığını kaydeden Canbolat, "Uçucu gaz olarak havuz bölümüne gitmiş. Valilik olarak idari soruşturma başlattık. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldı." diye konuştu.

- "36 kişi hastanelere sevk edildi"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise olayın, havuzun altında bulunan depodaki Ph düşürücü sıvı bidonunun devrilmesi neticesinde, havalandırma borusuna ve havaya karışan kimyasal gazdan kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kimyasal gazdan dolayı 28 çocuk, 8 yetişkin olmak üzere toplam 36 kişi hastanelere sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Genel durumları 'iyi' ve 'orta' olarak değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Konunun her yönüyle aydınlatılması için idari ve adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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