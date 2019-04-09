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GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de "sahte seçmen" iddiaları inceleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bazı seçmenlerin seçim öncesi ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddiası üzerine ilçede başlatılan adres kayıt incelemesi devam ediyor DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddiaları üzerine, ilçede adres kayıt kontrolü yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı.

Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.

İncelenen bazı adreslerde kayıtlı kişilerin bulunmadığı tespit edilirken, bazılarında kayıtlı kişinin oturduğu görüldü. Polis, bu durumu tutanak altına aldı.

Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

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Büyükçekmece seçmen listesi

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