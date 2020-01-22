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GÜNCELLEME - Büyükçekmece'de şofben patladı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de evindeki şofbenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Ata Sokağı'ndaki bir binanın ikinci katındaki dairede, şofbenin patlaması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekiplerinen sevk edildiği olayda, ellerinde yanıklar oluşan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerini yapıyor. Ondan sonra gerekli kurumlar gereken açıklamayı yapar. Yaralı kişinin hayati tehlikesi yok." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Kaymakamlığının yazılı açıklamasında ise patlamada yaralanan İ.G'nin,112 ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, olay yerinde güvenlik önlemleri alındığı ve gerekli tahkikata başlandığı kaydedildi.

Büyükçekmece'de şofben patladı: 1 yaralı<br />

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Büyükçekmece Kaymakamlığ

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