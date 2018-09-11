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GÜNCELLEME - ByLock kullandıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 9'a yükseldi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltı sayısı 9'a çıktı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir merkezli Manisa ve Çanakkale'de 10 zanlıya ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri, gözaltına alınan zanlılardan "polis imamı" olduğu öne sürülen kişinin üzerine kayıtlı cep telefonunda yaptığı incelemede, ByLock yüklenen telefonu şüphelinin eşinin kullandığını tespit etti.

Bunun üzerine Atatürk Şehir Hastanesinde hemşire olarak çalışan şüphelinin eşi I.Ö. de gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

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