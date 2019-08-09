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GÜNCELLEME - Çad'da silahlı çatışma: 44 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 23:50 | Son Güncelleme

Ouaddai kentinde, çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 44 kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 44 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini söyledi.

"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.

Debi, saldırı bilgisi ulaşır ulaşmaz güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini ve saldırganların olay mahalline gelen güvenlik güçlerine de ateş ettiğini ifade etti.

Hastane kaynakları, çatışmalarda 44 kişinin öldüğünü bildirdi.

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Çad çatışma çiftçi çoban saldırı silah

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