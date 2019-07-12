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GÜNCELLEME - Çaldığı ürünleri polise satmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müşteri gibi davranan polis ekiplerine çaldığı elektronik ürünleri satmaya çalışan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Çaldığı ürünleri polise satmaya çalışırken yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektronik eşya mağazasından çaldığı ürünleri internet üzerinden satmaya çalışırken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir elektronik eşya mağazasından yaklaşık 2 bin liralık 3 parça ürün çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli E.K'nin çaldığı ürünleri satmak için internette ilan verdiğini belirleyen ekipler, alıcı gibi davranarak bu kişiyle irtibata geçti.

E.K. ile Asayiş Şube Müdürlüğünün karşısındaki bir börekçide buluşan polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü gözaltına aldı.

"Özel güvenlik" olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli E.K'nin elektronik mağazadan yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, E.K'nin incelediği ürünleri etrafta kimsenin olmadığı bir anda hızlıca elindeki çantaya attığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kocaeli

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