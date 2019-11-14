GÜNCELLEME - California'da okula silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki silahlı okul saldırısında, 2 öğrenci hayatını kaybederken, zanlının da aralarında bulunduğu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Saldırı, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki 200 bin nüfuslu Santa Clarita şehrindeki Saugus Lisesinde meydana geldi.

Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğünden Kaptan Kent Wegener, gazetecilere verdiği bilgide, saldırının sabah 07.38'de gerçekleştiğini belirterek, "Yapılan acil arama çağrısına 2 dakika içinde müdahale ettik. Ancak okula geldiğimizde 6 öğrenciyi yaralı bulduk." ifadelerini kullandı.

Yaşları 14 ila 16 arasında değişen yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Wegener, biri 16 yaşında kız, diğeri de 14 yaşında erkek iki öğrencinin kurtarılamadığını belirtti.

Hastanede, biri ağır 3 yaralının tedavisinin de devam ettiği kaydedildi.

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Wegner, okul güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde, zanlının sırt çantasından silahını çıkararak 5 kişiye ateş açtığını, daha sonra da silahı kendi kafasına doğrultarak intihar girişiminde bulunduğunu tespit ettiklerini anlattı.