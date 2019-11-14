HABER

GÜNCELLEME - California'da okula silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:49 | Son Güncelleme

Santa Clarita'daki 3 bin öğrencinin bulunduğu lisede gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 öğrenci hayatını kaybetti, biri zanlı 4 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI VE ZANLIYLA İLGİLİ BİLGİLER EKLENDİ

ABD'nin California eyaletindeki silahlı okul saldırısında, 2 öğrenci hayatını kaybederken, zanlının da aralarında bulunduğu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Saldırı, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki 200 bin nüfuslu Santa Clarita şehrindeki Saugus Lisesinde meydana geldi.

Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğünden Kaptan Kent Wegener, gazetecilere verdiği bilgide, saldırının sabah 07.38'de gerçekleştiğini belirterek, "Yapılan acil arama çağrısına 2 dakika içinde müdahale ettik. Ancak okula geldiğimizde 6 öğrenciyi yaralı bulduk." ifadelerini kullandı.

Yaşları 14 ila 16 arasında değişen yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Wegener, biri 16 yaşında kız, diğeri de 14 yaşında erkek iki öğrencinin kurtarılamadığını belirtti.

Hastanede, biri ağır 3 yaralının tedavisinin de devam ettiği kaydedildi.

- Saldırganın doğum günü

Wegner, okul güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde, zanlının sırt çantasından silahını çıkararak 5 kişiye ateş açtığını, daha sonra da silahı kendi kafasına doğrultarak intihar girişiminde bulunduğunu tespit ettiklerini anlattı.

İsmi açıklanmayan ve aynı okulda öğrenci olduğu belirtilen 16 yaşındaki erkek zanlının da diğer yaralı öğrencilerle hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Wegner, bugün saldırganın doğum günü olduğuna dikkati çekerek, annesi ve kız arkadaşının emniyette ifadelerinin alındığını aktardı.

Yetkililer, vatandaşlardan saldırıyla ilgili bilgi ve varsa ellerindeki görselleri paylaşmalarını isteyerek, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
Şişli'de silahlı saldırı: 2 yaralıŞişli'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (4)Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
California Santa Clarita silahlı okul saldırısı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

14 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB'den İngiltere hakkında flaş karar!

Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.