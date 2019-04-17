HABER

GÜNCELLEME - Camiden kasa hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 22:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bir camiden içinde 40 bin lira olan kasayı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı - Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Gebze'de, camiden içinde 40 bin lira olan kasayı çaldıkları iddia edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mutlukent Merkez Camisindeki imam odasından içinde yardım için toplanan 40 bin liranın bulunduğu kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri H.Ö (17), B.G (17), S.T (17), S.D (18) ve B.Ş'yi (18), Gebze Mollafenari köyünde bir evde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden S.D ve B.Ş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Suça sürüklenen çocuk H.Ö, B,G ve S,T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 5 kişinin para kasasını imamın odasından almaları görülüyor.

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı
Hatay’da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndüHatay’da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gebze hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanına tutuklama talebi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.