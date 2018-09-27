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GÜNCELLEME - Camiden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

Sakarya'da camiden sadaka kutusunu çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, camiden sadaka kutusunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şeker Mahallesi'ndeki İstiklal Camisi'nde sakada kutusunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin C.Ç. (19) olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli C.Ç, nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin bir süre etrafı gözledikten sonra sadaka kutusunu alarak uzaklaşması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cami hırsızlık Sadaka kutusu

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